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13:54 (мск), источник: Фонтанка

Голову скульптуры с дома на Большой Пушкарской нашли вместе с похитителем

Меньше месяца понадобилось петербургской полиции, чтобы отыскать предполагаемого вандала, обезглавившего статую юноши на фасаде дома, где жила Ахматова.

Как стало известно «Фонтанке», 14 сентября полицейские задержали 27-летнего молодого человека. По версии следствия, именно он снёс голову скульптуре, украшавшей фасад здания на Большой Пушкарской улице, 3. Обезглавленного юношу горожане заметили ещё 19 августа, через два дня по факту происшествия началась проверка.

В ходе обыска у подозреваемого нашли исчезнувшую голову. Зачем она могла понадобиться, вандал объяснит полицейским в рамках уголовного дела по 1-й части статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). В настоящее время мужчина ограничен подпиской о невыезде.

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