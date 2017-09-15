Парк «Зарядье» потратит на борьбу с вандалами 880 тысяч рублей
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Парк «Зарядье» приобретет противокражное оборудование с системой подсчета посетителей, следует из материалов на портале госзакупок.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Парк «Зарядье» приобретет противокражное оборудование с системой подсчета посетителей, следует из материалов на портале госзакупок.
Так, парку требуются антенны Synergy, счетчики посетителей Hella и защитные аксессуары к оборудованию. Общая цена закупок, объявленных 31 августа и 1 сентября, составляет 880 тысяч рублей.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра.
Кроме того, посетители вытоптали около десяти тысяч растений. В парке это объяснили ажиотажем в первые дни посещений. С 18 сентября в «Зарядье» начнутся восстановительные работы,
Руководство парка пообещало восстановить растения в течение ближайших двух недель, также в «Зарядье» появятся специальные заграждения и таблички с правилами поведения.