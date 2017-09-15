Парк «Зарядье» потратит на борьбу с вандалами 880 тысяч рублей

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра.

Кроме того, посетители вытоптали около десяти тысяч растений. В парке это объяснили ажиотажем в первые дни посещений. С 18 сентября в «Зарядье» начнутся восстановительные работы, из-за чего по понедельникам в парк можно будет попасть только с 14:00. В остальные дни парк по-прежнему будет открываться в 10:00 и закрываться в 22:00.