Улицу Карла Маркса в районе ЦУМа закроют из-за строительства «ливневки»
Проезд будет запрещен в квартале от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Кирова.
Проезд будет запрещен в квартале от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Кирова.
В Красноярске на ул. Карла Маркса будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщил активист Егор Фролов по итогам заседания рабочей группы по организации дорожного движения.
С 18 сентября проезд будет запрещен в квартале от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Кирова (район ЦУМа). Транспорт предполагается пустить в объезд по пр. Мира.
«Объезд будет организован через пр. Мира. Вот только каким образом, в одностороннем направлении, в двухстороннем, пока еще не решено, так как спохватились еще только вчера», — пишет Фролов.
Сообщается, что на данном участке дороги будет проходить строительство ливневой канализации. Проектом предусмотрено обустройство коллектора и четырех дождеприемников, пересекающих проезжую часть.