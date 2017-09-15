Росавиация сняла ограничения на полеты в Норильск

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Росавиация официально сняла ограничения на полеты в Норильск, введенные из-за ремонта аэропорта «Алыкель». Сейчас аэродром может принимать не только небольшие самолеты, но и среднемагистральные рейсы. Об этом сообщает «Российская газета».

С июня по сентябрь из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы жители Норильска летали в Москву и другие города через Красноярск, Новый Уренгой и Сургут. Все рейсы осуществлялись на небольших самолетах ATR-42/72 и Ан-24/26, поскольку большие лайнеры не могли приземляться в «Алыкеле». Однако в Росавиации заявил, что жители Норильска практически не почувствовали неудобств в связи с реконструкцией.