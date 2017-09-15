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10:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Росавиация сняла ограничения на полеты в Норильск

Теперь в северный город могут летать и среднемагистральные самолеты.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Росавиация официально сняла ограничения на полеты в Норильск, введенные из-за ремонта аэропорта «Алыкель». Сейчас аэродром может принимать не только небольшие самолеты, но и среднемагистральные рейсы. Об этом сообщает «Российская газета».

С июня по сентябрь из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы жители Норильска летали в Москву и другие города через Красноярск, Новый Уренгой и Сургут. Все рейсы осуществлялись на небольших самолетах ATR-42/72 и Ан-24/26, поскольку большие лайнеры не могли приземляться в «Алыкеле». Однако в Росавиации заявил, что жители Норильска практически не почувствовали неудобств в связи с реконструкцией.

Источник добавляет, что следующим летом реконструкция будет продолжена. Планируется полностью закончить работы на взлетно-посадочной полосе — ремонт будет проводиться на участке длиной 1081 метр. После ввода в строй обновленного перрона в 2019 году реконструкция официально будет завершена.

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