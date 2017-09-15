На рейс «Красноярск-Москва» продавали лишние билеты

Известную авиакомпанию оштрафовали за продажу лишних билетов на рейс «Красноярск-Москва», сообщили в московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Речь идет о компании «Победа», которая продает дешевые билеты (999 рублей) на популярные направления. В марте этого года одной из пассажирок рейса не хватило места в самолете. Женщина приехала заранее в аэропорт, однако в регистрации на рейс ей было отказано по причине отсутствия посадочных мест на борту воздушного судна.