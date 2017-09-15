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10:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

На рейс «Красноярск-Москва» продавали лишние билеты

При компоновке воздушного судна 189 посадочными местами, известная авиакомпания продала 196 билетов.

Источник: Reuters

Известную авиакомпанию оштрафовали за продажу лишних билетов на рейс «Красноярск-Москва», сообщили в московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Речь идет о компании «Победа», которая продает дешевые билеты (999 рублей) на популярные направления. В марте этого года одной из пассажирок рейса не хватило места в самолете. Женщина приехала заранее в аэропорт, однако в регистрации на рейс ей было отказано по причине отсутствия посадочных мест на борту воздушного судна.

Оказалось, что авиакомпания продала 196 билетов, хотя по факту на борту судна имелось всего 189 посадочных мест. Согласно постановлению Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю авиакомпания признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

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