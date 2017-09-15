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10:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Леди Гага попала в больницу с острой болью в бедре

Американская поп-певица Леди Гага отменила концерт в Рио-де-Жанейро, так как была госпитализирована из-за сильных болей в бедре. Об этом исполнительница написала в Twitter.

Источник: Reuters

«Меня положили в больницу. Это не просто боль в бедре или усталость от гастролей, это очень острая боль. Я в хороших руках, за мной следят лучшие доктора», — написала Гага.

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Певица попросила поклонников войти в ее положение и пообещала, что вернется в Рио-де-Жанейро, когда восстановится.

Гага должна была выступить на музыкальном фестивале Rock In Rio в пятницу, 15 сентября.

В ноябре 2016-го исполнительница рассказала, что борется с хронической болью в бедренном суставе с помощью инфракрасной сауны.

В 2013 году во время турне Гага получила перелом бедра и была вынуждена перенести хирургическую операцию. После этого у нее начались хронические боли.

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