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10:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

Мокрый снег пройдет в выходные в Иркутской области

Осадки ожидаются в некоторых районах региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 760 мм рт. ст. 2 м/с

Тепло и осадки в Иркутской области в ближайшие дни прогнозируют синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, 16 и 17 сентября местами по региону пройдут дожди, грозы и мокрый снег. В частности, немного снежно будет в северных районах. Кроме того, по Приангарью в выходные пронесется ветер с порывами до 13−23 м/с.

В субботу ночью столбик термометра опустится до +3, +8 градусов, при прояснении до 0, -5 градусов. Завтра днем потеплеет до +17,+22 градусов, при облачной погоде до +10,+15 градусов, в северных районах до +5,+10 градусов, местами до +15 градусов.

Ночная температура в воскресенья зафиксируется на отметках +4, +9 градусов, при прояснении на +2, -3 градусах. Днем 17 сентября будет +15, +20 градусов, при увеличении облачности +5, +10 градусов.

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