В Уфе спасатели в очередной раз ловили летучую мышь

В этот раз потерпевшей стала молодая мама. «Декретница» сообщила, что мышь залетела на лоджию еще накануне вечером, а утром спряталась от солнца в рулоне линолеума. Чтобы найти и достать животное, спасателям потребовалась пара минут. Животное выпустили на волю, сообщили в службе 112.