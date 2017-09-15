В Уфе спасатели в очередной раз ловили летучую мышь
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе спасатели получили очередной вызов с просьбой освободить квартиру от летучей мыши.
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе спасатели получили очередной вызов с просьбой освободить квартиру от летучей мыши.
В этот раз потерпевшей стала молодая мама. «Декретница» сообщила, что мышь залетела на лоджию еще накануне вечером, а утром спряталась от солнца в рулоне линолеума. Чтобы найти и достать животное, спасателям потребовалась пара минут. Животное выпустили на волю, сообщили в службе 112.