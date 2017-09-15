В терновском селе открыли новый памятник погибшим в ВОВ землякам

Торжественное открытие памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошло в селе Николаевка Терновского района в среду, 13 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила исполняющая обязанности главы сельского поселения Наталия Саплина.

Активисты села на месте памятника 50-летней давности сделали новый мемориал. Установили памятные плиты с именами погибших земляков. Территорию очистили и выложили тротуарной плиткой. Также установили лавки, урны, вазоны для цветов.

— В реализацию проекта мы вкладывали душу. Наконец-то в Николаевке появилось цивилизованное место отдыха. Много сил вложено в наведение порядка около памятника, начиная с вырубки деревьев. Одной только земли для выравнивания территории мы завезли 25 КамАЗов, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» руководитель местного крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Ивонин.

На работы ТОС получил грант 357 тыс. рублей по губернаторской программе «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления». Около 204 тыс. рублей выделило местное фермерское хозяйство.

— В состав ТОСа входят 212 человек. Это практически все работоспособное население Николаевки. Каждому жителю села хочется, чтобы оно становилось привлекательнее. Люди всегда откликаются на просьбы о помощи, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» председатель ТОСа Владимир Клемешов.