Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек - СМИ
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Фонд однокурсника Медведева ответил на слова о «ривьере» премьеру
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эшли Грэм показала объёмную фигуру в нижнем белье - СМИ
СМИ: Разведенная Топурия сфотографировалась топлес
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Саша Бортич показала располневшую фигуру в купальнике – СМИ
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В терновском селе открыли новый памятник погибшим в ВОВ землякам

На работы ТОС «Николаевское» потратил более 560 тыс рублей.

Торжественное открытие памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошло в селе Николаевка Терновского района в среду, 13 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила исполняющая обязанности главы сельского поселения Наталия Саплина.

Активисты села на месте памятника 50-летней давности сделали новый мемориал. Установили памятные плиты с именами погибших земляков. Территорию очистили и выложили тротуарной плиткой. Также установили лавки, урны, вазоны для цветов.

— В реализацию проекта мы вкладывали душу. Наконец-то в Николаевке появилось цивилизованное место отдыха. Много сил вложено в наведение порядка около памятника, начиная с вырубки деревьев. Одной только земли для выравнивания территории мы завезли 25 КамАЗов, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» руководитель местного крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Ивонин.

На работы ТОС получил грант 357 тыс. рублей по губернаторской программе «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления». Около 204 тыс. рублей выделило местное фермерское хозяйство.

— В состав ТОСа входят 212 человек. Это практически все работоспособное население Николаевки. Каждому жителю села хочется, чтобы оно становилось привлекательнее. Люди всегда откликаются на просьбы о помощи, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» председатель ТОСа Владимир Клемешов.

ТОС «Николаевское» образовали в 2015 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Воронеже начались летные испытания 11-го самолета Ан-148 для Министерства обороны
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Московскую реновацию могут отдать туркам
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь