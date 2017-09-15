Вампиловский фестиваль откроется в Иркутске 17 сентября

В город приедут 19 театров. Это артисты из Южной Кореи, Японии, Франции, Италии, Монголии, Узбекистана и России. Спектакли пройдут в драмтеатре и ТЮЗе. Откроют фестиваль Московский драматический театр «Сфера» и театральная компания из Сеула. Они покажут «Старшего сына» по пьесе Александра Вампилова и спектакль «Когда цвела гречиха» по рассказу Ли Хё Сока.

— Современная драматургия — это не то, что написано сегодня, хотя на этом фестивале будут участвовать и драматурги молодые. Прежде всего это Александр Вампилов, это Шукшин, это Платонов, — говорит министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.