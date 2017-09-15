В Перми заработала служба сопровождения детей из школы

Источник: Вести - Пермь

В Перми организовали службу сопровождения детей. Добровольцы готовы помочь довести ребенка из дома в школу и обратно, если родителям некогда. Как говорят, волонтеров для этих целей отбирают особенно тщательно. Можно ли им доверять?

Этим утром семилетнюю Алену в школу ведет незнакомый человек, но родители девочки абсолютно спокойны. От дома и до общеобразовательного учебного заведения два квартала, все это время ее за руку до турникета будет сопровождать волонтер. Ему можно доверять.

Заведет в подъезд, проведет через дорогу и доставит к дверям школы. Вот только неполный перечень тех обязанностей, которые лягут на плечи волонтеров проекта «Служба родительского спокойствия». Участие абсолютно бесплатно, достаточно оставить заявку.

Яна Каменщикова, куратор проекта «Служба родительского спокойствия»: «Школьник может столкнуться с автомобильным движением, с бродячими животными, с подозрительными личностями. Чтобы этого избежать, мы предлагаем родителям воспользоваться услугами волонтера, который будет сопровождать ребенка от дома до школы и обратно».

Пока это пилотный проект, поучаствовать в нем согласились три учебных заведения — гимназия № 33, 81-я и 77-я школы. Сейчас формируется база волонтеров, тех, кому будут доверять своих детей родители. Отбор самый строгий — справки из полиции, медицинских учреждений и собеседование в фонде.

Поводом для создания подобной службы стало убийство десятилетней школьницы в Перми, которая возвращалась с уроков домой. Всего в квартале от собственного дома ее силой затащил в машину таксист. Тело нашли только через сутки.