Челябинцы смогут зарегистрироваться на портале Госуслуг в ТРК
Специалисты МФЦ проведут выездную регистрацию.
Специалисты МФЦ проведут выездную регистрацию.
16 сентября специалисты многофункциональных центров Челябинска проведут выездную регистрацию горожан на портале Госуслуг, сообщают в
Регистрационный пункт будет располагаться в
«Главное взять с собой паспорт и СНИЛС. Специалисты ведомств помогут зарегистрироваться и ответят на вопросы посетителей», — уточняют в
Отметим, среди наиболее популярных электронных услуг: просмотр пенсионного счета,