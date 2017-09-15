Челябинцы смогут зарегистрироваться на портале Госуслуг в ТРК

16 сентября специалисты многофункциональных центров Челябинска проведут выездную регистрацию горожан на портале Госуслуг, сообщают в пресс-службе администрации города.

Регистрационный пункт будет располагаться в торгово-развлекательном центре «Родник» возле эскалатора с 13−00 до 19−00. Все заявители получат ценные подарки и сувениры.

«Главное взять с собой паспорт и СНИЛС. Специалисты ведомств помогут зарегистрироваться и ответят на вопросы посетителей», — уточняют в пресс-службе.