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10:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы смогут зарегистрироваться на портале Госуслуг в ТРК

Специалисты МФЦ проведут выездную регистрацию.

16 сентября специалисты многофункциональных центров Челябинска проведут выездную регистрацию горожан на портале Госуслуг, сообщают в пресс-службе администрации города.

Регистрационный пункт будет располагаться в торгово-развлекательном центре «Родник» возле эскалатора с 13−00 до 19−00. Все заявители получат ценные подарки и сувениры.

«Главное взять с собой паспорт и СНИЛС. Специалисты ведомств помогут зарегистрироваться и ответят на вопросы посетителей», — уточняют в пресс-службе.

Отметим, среди наиболее популярных электронных услуг: просмотр пенсионного счета, онлайн-оплата налогов и штрафов ГИБДД, замена или выдача водительских прав, оформление паспорта и загранпаспорта, запись на прием к врачу, регистрация по месту жительства, регистрация транспорта, подача заявления на заключение брака.

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