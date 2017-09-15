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10:48 (мск), источник: Интерфакс

В Екатеринбурге продажи билетов на «Матильду» бьют все рекорды

Екатеринбург. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге в четверг начал продажи на фильм «Матильда», за первый день продано порядка 10% билетов, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в администрации кинотеатра.

«Мы впервые начинаем продажу билетов настолько заранее до начала показа фильма и за первый день продано уже порядка 10% всех билетов. На другие фильмы за первый день продаж продается около 1% билетов. Продажи на “Матильду” пока бьют все рекорды», — отметил собеседник агентства.

Он заявил, что спрос можно назвать ажиотажным. «Звонки насчет приобретения билетов на “Матильду” идут каждые пять минут», — добавил представитель кинотеатра.

Между тем, в кинотеатре «Космос» Екатеринбурга, который понадобилось ремонтировать после того, как житель Ирбита поджег его, пока не определились с тем, станут ли показывать’Матильду.

В отделе кино «Космоса» агентству «Интерфакс-Урал» заявили, что репертуар на октябрь будет определяться позже.

Как сообщалось, 4 сентября около шести часов утра автомобиль протаранил вход кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, водитель бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся с места происшествия. В «Космосе» произошел пожар.

В некоторых СМИ появились сообщения, что основной версией поджога является неодобрение поджигателем фильма «Матильда».

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