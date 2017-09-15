В Екатеринбурге продажи билетов на «Матильду» бьют все рекорды

«Мы впервые начинаем продажу билетов настолько заранее до начала показа фильма и за первый день продано уже порядка 10% всех билетов. На другие фильмы за первый день продаж продается около 1% билетов. Продажи на “Матильду” пока бьют все рекорды», — отметил собеседник агентства.

Он заявил, что спрос можно назвать ажиотажным. «Звонки насчет приобретения билетов на “Матильду” идут каждые пять минут», — добавил представитель кинотеатра.

Между тем, в кинотеатре «Космос» Екатеринбурга, который понадобилось ремонтировать после того, как житель Ирбита поджег его, пока не определились с тем, станут ли показывать’Матильду.

В отделе кино «Космоса» агентству «Интерфакс-Урал» заявили, что репертуар на октябрь будет определяться позже.

Как сообщалось, 4 сентября около шести часов утра автомобиль протаранил вход кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, водитель бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся с места происшествия. В «Космосе» произошел пожар.