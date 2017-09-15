День города отпразднуют в зоопарке Ростова

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в зоопарке донской столицы 16—17 сентября .

]Согласно информации из официальных источников, 16 сентября посетителей зоопарка ждут праздничный концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов города, конкурсы, призы и анимация. В 13.00 пройдет показательное кормление слонов.

17 сентября в 12.30 состоится открытие новой экспозиции «Смотровая площадка», в которой будут представлены гривистые бараны и сычуаньский такин.

На сцене у центрального входа в зоопарк с 12.00 будут выступать творческие коллективы города.

На площади у центрального входа начнут работу интерактивные площадки.

С 13.00 до 16.00 на площади возле центральной сцены пройдет кастинг и мастер-класс по актерскому мастерству, сценической речи и движению студии «Ералаш».

В 13.00 состоится показательное кормление пеликанов.