День города отпразднуют в зоопарке Ростова
Посетителей ждут концерты, конкурсы, показательные кормление животных и кастинг студии «Ералаш».
Посетителей ждут концерты, конкурсы, показательные кормление животных и кастинг студии «Ералаш».
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в зоопарке донской столицы
]Согласно информации из официальных источников, 16 сентября посетителей зоопарка ждут праздничный концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов города, конкурсы, призы и анимация. В 13.00 пройдет показательное кормление слонов.
17 сентября в 12.30 состоится открытие новой экспозиции «Смотровая площадка», в которой будут представлены гривистые бараны и сычуаньский такин.
На сцене у центрального входа в зоопарк с 12.00 будут выступать творческие коллективы города.
На площади у центрального входа начнут работу интерактивные площадки.
С 13.00 до 16.00 на площади возле центральной сцены пройдет кастинг и
В 13.00 состоится показательное кормление пеликанов.
На центральной аллее зоопарка