В Крыму пройдут рейды по выявлению прогульщиков в школах

Планируется, что проверки в муниципалитетах будет проводить комиссии, в состав которых войдут представители правоохранительных органов, соцслужб, родители и т. д.

— Комиссия будет посещать самые популярные у несовершеннолетних места для отдыха, — объяснили в пресс-службе Минобр РК, — в Симферополе, это например, «Меганом», а в Ялте — набережная, «Конфетти». Если здесь школьник находится в учебное время, то есть повод поинтересоваться, почему он здесь, а не на уроках, позвонить в школу, возможно связаться и с родителями.