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10:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму пройдут рейды по выявлению прогульщиков в школах

Власти хотят узнать много ли на полуострове учеников, которые отлынивают от уроков.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образование РК, чтобы выяснить все ли дети ходят в школу, решило провести рейд по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Урок».

Планируется, что проверки в муниципалитетах будет проводить комиссии, в состав которых войдут представители правоохранительных органов, соцслужб, родители и т. д.

— Комиссия будет посещать самые популярные у несовершеннолетних места для отдыха, — объяснили в пресс-службе Минобр РК, — в Симферополе, это например, «Меганом», а в Ялте — набережная, «Конфетти». Если здесь школьник находится в учебное время, то есть повод поинтересоваться, почему он здесь, а не на уроках, позвонить в школу, возможно связаться и с родителями.

Чиновники считают, что прежде всего необходимо выяснить существует ли на полуострове проблема посещаемости учебных занятий. Может это действительно бедствие, которое имеет глобальные масштабы? Или речь идет о единичных случаях!

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