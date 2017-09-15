В Крыму пройдут рейды по выявлению прогульщиков в школах
Власти хотят узнать много ли на полуострове учеников, которые отлынивают от уроков.
Власти хотят узнать много ли на полуострове учеников, которые отлынивают от уроков.
Министерство образование РК, чтобы выяснить все ли дети ходят в школу, решило провести рейд по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Урок».
Планируется, что проверки в муниципалитетах будет проводить комиссии, в состав которых войдут представители правоохранительных органов, соцслужб, родители
— Комиссия будет посещать самые популярные у несовершеннолетних места для отдыха, — объяснили в
Чиновники считают, что прежде всего необходимо выяснить существует ли на полуострове проблема посещаемости учебных занятий. Может это действительно бедствие, которое имеет глобальные масштабы? Или речь идет о единичных случаях!