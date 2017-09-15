Незаконную стоянку около Ладьи в Самаре уберут
Собственника парковки ждет штраф за незаконное занятие земельного участка.
Собственника парковки ждет штраф за незаконное занятие земельного участка.
В Самаре возле дома на улице Лесной, 33 вновь начала работать несанкционированная автостоянка. Об этом 63.ru сообщили в администрации Октябрьского района.
По словам чиновников, шлагбаум и будку демонтировали в августе. Однако спустя месяц эти объекты вернули на прежнее место. Сотрудники администрации планируют вновь провести работу по ликвидации стоянки.
— В 2016 году стоянку признали несанкционированной, ее владельца не могли найти. Если он не объявится, то власти города наймут подрядчика, чтобы вновь вывезти будку, — рассказали в администрации.
Для граждан он составляет до 10 тысяч рублей, для юридического лица — до 200 тысяч рублей.