Незаконную стоянку около Ладьи в Самаре уберут

Источник: РИА "Новости"

В Самаре возле дома на улице Лесной, 33 вновь начала работать несанкционированная автостоянка. Об этом 63.ru сообщили в администрации Октябрьского района.

По словам чиновников, шлагбаум и будку демонтировали в августе. Однако спустя месяц эти объекты вернули на прежнее место. Сотрудники администрации планируют вновь провести работу по ликвидации стоянки.

— В 2016 году стоянку признали несанкционированной, ее владельца не могли найти. Если он не объявится, то власти города наймут подрядчика, чтобы вновь вывезти будку, — рассказали в администрации.