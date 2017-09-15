Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек - СМИ
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Главу Совета РФ по международным делам выдворили из Украины
Ирма и "рука Кремля": существует ли климатическое оружие
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
"Он меня бросил, чтоб я была счастлива": Блёданс о разводе
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
СМИ: ВКС России до конца года вооружат «Суперграчами»
СМИ: в Киеве хотят отстранить Порошенко от власти
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12:05 (мск), источник: НИА Самара

Незаконную стоянку около Ладьи в Самаре уберут

Собственника парковки ждет штраф за незаконное занятие земельного участка.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре возле дома на улице Лесной, 33 вновь начала работать несанкционированная автостоянка. Об этом 63.ru сообщили в администрации Октябрьского района.

По словам чиновников, шлагбаум и будку демонтировали в августе. Однако спустя месяц эти объекты вернули на прежнее место. Сотрудники администрации планируют вновь провести работу по ликвидации стоянки.

— В 2016 году стоянку признали несанкционированной, ее владельца не могли найти. Если он не объявится, то власти города наймут подрядчика, чтобы вновь вывезти будку, — рассказали в администрации.

Для граждан он составляет до 10 тысяч рублей, для юридического лица — до 200 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Самаре завершился ХII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка»
В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Володин предложил сократить депутатам рабочий день в пятницу
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь