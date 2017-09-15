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11:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутских нянь скоро посадят за парты. Власти решили сертифицировать их работу

В России разработали профессиональные стандарты для нянь. От работающих с детьми людей потребуют базовых знаний в педагогике и психологии. Сейчас, чтобы стать няней, достаточно аттестата о среднем образовании и санитарной книжки.

Источник: Вести Иркутск

Няня знает подход. Двухлетняя Марьяна больше года сидит с Валентиной Тишиной. Мама-предприниматель, нашла её через агентство. И теперь с десяти утра до семи вечера спокойна за ребёнка. Три месяц, а назад девочке дали место в детском саду, но Дарья решила — пусть побудет с няней до трёх. Малышка слишком привязалась к Валентине.

— Нам очень повезло и мы доверяем этому человеку, полностью понимаем друг друга с полуслова, она стала членом нашей семьи, — говорит жительница Иркутска Дарья Дель.

Марина Попова в везение не верит. Она подбирает нянь профессионально. За 17 лет повидала разных. Сейчас в агентстве более трёх тысяч кандидатур. Новый тренд — няня по совместительству: она же и водитель, и гувернантка, и репетитор. Или няня для поездки на отдых с детьми — тенденция этого лета. Чёрный список тоже есть. Чаще это скрытые алкоголики, воришки или дамы с неустойчивой психикой. Няней может стать каждый при наличии медкнижки, паспорта и аттестата зрелости.

— У нас есть курсы такие небольшие. Где мы рассказываем про первую медицинскую помощь, как решать конфликты, какие развивающие методики есть, как в семье работать, но это в необязательном порядке, кто хочет, — говорит специалист по отбору персонала Марина Попова.

Теперь помощников воспитателей детских садов и частных нянь заставят сесть за парты. По инициативе экспертного совета при правительстве России введут профессиональный стандарт. Спецкурс включит основы психологии, педагогики и медицины. Всего от 120 до 140 часов. По итогам аттестации няни получат сертификат. В этом саду нововведению рады, ведь можно сэкономить время на обучение персонала, которое обычно длится не меньше месяца.

— Смогут помогать педагогу при проведении занятий, организовывать прогулку увлекательную. И так как обучение будет и в медицинской сфере. Поможет незамедлительно отреагировать и правильно оказать доврачебную помощь, — говорит заместитель директора по развитию частного детского сада Наталья Милютина.

Новый профстандарт для нянь и помощников воспитателей Минтруд страны рассмотрит уже в сентябре. А пока он не принят, мамам и папам остается рассчитывать на свою интуицию и видеокамеру в доме.

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