Три новые улицы появятся в Москве до конца года

Улицей Генерала Яковлева будет назван Проектируемый проезд № 109 в районе Лефортово. Он расположен между улицами Авиамоторной и Пруд-Ключики. Проектируемый проезд № 227 в районе Северный между Дмитровским и Новодачным шоссе, получит название улицы Генерала Артемьева. А Проектируемый проезд № 1285 на севере Москвы назовут в честь советской разведчицы и детской писательницы Зои Воскресенской.

Ранее в сентябре на заседании московской городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова были также утверждены названия трех новых улиц и двух городских скверов. Кроме того, были подведены итоги конкурса на выбор названия для трех улиц у реконструируемого стадиона «Динамо». Победителями в голосовании москвичей стали имена актера Юрия Никулина и одного из лучших нападающих «Динамо» и сборной СССР 1960-х годов Игоря Численко. Третья улица, по мнению горожан, должна называться «улица Ветеранов “Динамо”».