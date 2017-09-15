Три новые улицы появятся в Москве до конца года
Их назовут в честь генерала армии Ивана Яковлева,
Их назовут в честь генерала армии Ивана Яковлева,
В материале говорится, что все названия были одобрены заседании московской Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц.
Улицей Генерала Яковлева будет назван Проектируемый проезд № 109 в районе Лефортово. Он расположен между улицами Авиамоторной и
Ранее в сентябре на заседании московской городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова были также утверждены названия трех новых улиц и двух городских скверов. Кроме того, были подведены итоги конкурса на выбор названия для трех улиц у реконструируемого стадиона «Динамо». Победителями в голосовании москвичей стали имена актера Юрия Никулина и одного из лучших нападающих «Динамо» и сборной СССР 1960-х годов Игоря Численко. Третья улица, по мнению горожан, должна называться «улица Ветеранов “Динамо”».