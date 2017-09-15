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12:03 (мск), источник: m24.ru

Три новые улицы появятся в Москве до конца года

Их назовут в честь генерала армии Ивана Яковлева, генерала-полковника Павла Артемьева и советской разведчицы Зои Воскресенской, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

В материале говорится, что все названия были одобрены заседании московской Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц.

Улицей Генерала Яковлева будет назван Проектируемый проезд № 109 в районе Лефортово. Он расположен между улицами Авиамоторной и Пруд-Ключики. Проектируемый проезд № 227 в районе Северный между Дмитровским и Новодачным шоссе, получит название улицы Генерала Артемьева. А Проектируемый проезд № 1285 на севере Москвы назовут в честь советской разведчицы и детской писательницы Зои Воскресенской.

Ранее в сентябре на заседании московской городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова были также утверждены названия трех новых улиц и двух городских скверов. Кроме того, были подведены итоги конкурса на выбор названия для трех улиц у реконструируемого стадиона «Динамо». Победителями в голосовании москвичей стали имена актера Юрия Никулина и одного из лучших нападающих «Динамо» и сборной СССР 1960-х годов Игоря Численко. Третья улица, по мнению горожан, должна называться «улица Ветеранов “Динамо”».

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