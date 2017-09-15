На опасные дворы пожаловались в ОНФ жители Иркутска

Источник: РИА "Новости"

Активисты ОНФ 14 сентября 2017 года провели первую акцию «Безопасный двор» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жители блок-секций №№ 3, 4, 5, 6 дома номер 244 по улице Байкальской рассказали участникам рейда, что с 2012 года перед жилым комплексом на площади около 900 кв. м образовались значительные провалы и трещины грунта и асфальтового покрытия, которые уже невозможно отсыпать и скрыть косметическим ремонтом. Площадки с просевшей землей и ямами, а также лестницы огорожены сигнальными лентами и специальными надписями о запрете прохода. После дождей нынешним летом на придомовой территории образовался широкий провал глубиной около трёх метров, ситуация продолжает усугубляться. Кроме того, как рассказала старшая по дому, треснула и сместилась подпорная стена между домом и детским садом. Жители поделились своими опасениями, что это серьёзная угроза для жизни и здоровья людей, а также их имущества.

В ходе обсуждения выяснилось, что гарантийные обязательства компании-застройщика закончились в 2015 и в 2016 годах, сейчас она ликвидирована. Представители совета дома выразили недоумение по поводу того, что в течение гарантийного пятилетнего периода управляющая компания не обращалась к застройщику для исправления недостатков. Собственники жилья не согласны с предложением о проведении экспертизы за счёт жильцов, а также об оплате восстановительных работ из средств текущего ремонта, поскольку, в частности, подпорная стена здания не относится к общему имуществу многоквартирного дома.

Жители дома № 247 по улице Байкальской рассказали, что по соседству с ним расположен отдел налоговой инспекции, не имеющий своей парковочной площадки, поэтому сотрудники налоговой службы и посетители паркуют автомобили около жилого дома. Здесь же находится и школа, куда родители подвозят учеников, многие дети ходят пешком. Опасность создает двустороннее движение по узкому проезду, несмотря на ограничительный дорожный знак. На интенсивный сквозной транспортный поток через придомовую территорию пожаловались и жители дома № 195 по улице Карла Либкнехта. Как сообщила автор обращения, под окнами этого же дома на другой стороне находится мастерская по изготовлению памятников, откуда сутками слышен сильный шум из-за обработки каменных изделий.