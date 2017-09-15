На опасные дворы пожаловались в ОНФ жители Иркутска
Жители Иркутска пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта на опасности, которые подстерегают их во дворах.
Жители Иркутска пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта на опасности, которые подстерегают их во дворах.
Активисты ОНФ 14 сентября 2017 года провели первую акцию «Безопасный двор» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Жители
В ходе обсуждения выяснилось, что гарантийные обязательства
Жители дома № 247 по улице Байкальской рассказали, что по соседству с ним расположен отдел налоговой инспекции, не имеющий своей парковочной площадки, поэтому сотрудники налоговой службы и посетители паркуют автомобили около жилого дома. Здесь же находится и школа, куда родители подвозят учеников, многие дети ходят пешком. Опасность создает двустороннее движение по узкому проезду, несмотря на ограничительный дорожный знак. На интенсивный сквозной транспортный поток через придомовую территорию пожаловались и жители дома № 195 по улице Карла Либкнехта. Как сообщила автор обращения, под окнами этого же дома на другой стороне находится мастерская по изготовлению памятников, откуда сутками слышен сильный шум
«По итогам рейда мы в ближайшее время проведём заседание рабочей группы “Качество повседневной жизни”, куда пригласим все ответственные ведомства и организации по проблемам этих домов. Направим необходимые запросы в надзорные органы, поскольку нужно разобраться: к кому жители должны обратиться с претензией, что двор проваливается, и на их письма нет должной реакции», — отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Иркутской области Валерия Кошечкина.