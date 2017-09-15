«Кросс нации» в Казани соберет более 20 тыс. участников

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 15 сентября). 16 сентября в Казани пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации-2017». В столице Татарстана самый массовый забег длиной в 1 км соберет более 20 тыс. участников, среди которых будут представители различных возрастных категорий и уровней спортивной подготовки.

Старт забегов будет дан на площадке, прилегающей к Центральному стадиону. Сама трасса пройдет по Кремлевской набережной. Для профессиональных спортсменов организаторы подготовили трассы на дистанции 1000 м, 2000 м, 4000 м, 6000 м и 8000 м. Также казанские школьники смогут выполнить нормы бега комплекса ГТО. В этом году забеги «Кросса нации» пройдут в 84 регионах страны, сообщает Комитет физической культуры и спорта.

Для участия зарегистрировалось уже более 16 тыс. казанцев. Желающие пробежать могут обратиться в мандатную комиссию на Центральном стадионе до 16.00 15 сентября (телефон комиссии (843) 292−07−87). Забеги стартуют в 9.00 и продлятся примерно до 13.00. Церемония открытия мероприятия запланирована на 11.00.