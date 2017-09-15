На нижегородской заправке продавали 92-ой бензин под видом АИ 95

На АЗС на ул. Бурнаковской (ИП Лебедев В. Т.) и на ул. Коминтерна 33а (ИП Синяева Л. Ф.) были зафиксированы нарушения в сфере защиты прав потребителей и в части соответствия качества топлива. Так, например, по результатам исследований проб ИЦ «Нижегородиспытания» ГРЦ Росстандарта, такой показатель как температура вспышки, влияющий на работу двигателя и безопасность при транспортировке топлива, был нарушен более чем в 3 раза на обеих заправках. Кроме того, на АЗС на ул. Коминтерна в ДТ массовая доля содержания серы была превышена в 254 раза, а на ул. Бурнаковской в 236 раз. На той же заправке (на ул. Бурнаковской) под видом топлива АИ 95 продавали бензин с октановым числом АИ 92.