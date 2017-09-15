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11:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

На нижегородской заправке продавали 92-ой бензин под видом АИ 95

В Нижнем Новгороде прошел рейд в рамках общественного экологического проекта «Трасса».

Источник: Reuters

Рейд по проверке качества моторного топлива состоялся в Нижнем Новгороде в рамках проекта общественного экологического контроля «Трасса» 13 сентября, сообщает Законодательное собрание Нижегородской области.

Рейд прошел при участии Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры и Министерства экологии Нижегородской области. В мероприятии принял участие председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов. Эксперты взяли пробы на четырех АЗС Нижнего Новгорода. Среди образцов было четыре пробы ДТ (дизельного топлива) и две бензина АИ 95.

В ходе исследования экспертами выявлено, что нормам технического регламента соответствует топливо на двух АЗС — «Газпром нефть» (ул. Тимирязева) и «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» (ул. Счастливая).

На АЗС на ул. Бурнаковской (ИП Лебедев В. Т.) и на ул. Коминтерна 33а (ИП Синяева Л. Ф.) были зафиксированы нарушения в сфере защиты прав потребителей и в части соответствия качества топлива. Так, например, по результатам исследований проб ИЦ «Нижегородиспытания» ГРЦ Росстандарта, такой показатель как температура вспышки, влияющий на работу двигателя и безопасность при транспортировке топлива, был нарушен более чем в 3 раза на обеих заправках. Кроме того, на АЗС на ул. Коминтерна в ДТ массовая доля содержания серы была превышена в 254 раза, а на ул. Бурнаковской в 236 раз. На той же заправке (на ул. Бурнаковской) под видом топлива АИ 95 продавали бензин с октановым числом АИ 92.

Все выявленные факты нарушения законодательства будут направлены в надзорные и правоохранительные органы. Как сообщили организаторы мероприятия, аналогичные рейды будут продолжены и в дальнейшем. Для приема обращений потребителей на качество нефтепродуктов и работу АЗС открыт телефон горячей линии: 439−10−00.

Экологический проект «Трасса» нацелен выявить факты правонарушений при реализации нефтепродуктов, а также нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в местах розничной продажи автомобильного топлива на территории области.

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