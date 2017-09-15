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11:54 (мск), источник: ЕАН

Самым посещаемым туристическим объектом Свердловской области стала Невьянская башня

Центр развития туризма Свердловской области представил результаты мониторинга самых популярных мест отдыха лета 2017 года.

Лидером по посещаемости стал Невьянский государственный историко-архитектурный музей. За три летних месяца его гостями стали более 70 тысяч человек.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова посетили около 25 тысяч человек.

В Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» за лето приехали почти 30 тысяч посетителей. Также туристы активно интересовались Верхотурским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником, музеем золота в Березовском, домом-музеем Чайковского в Алапаевске.

В течение лета гости Среднего Урала охотно посещали наши природные парки. В «Оленьих ручьях» за июнь — август побывали 30 тысяч гостей, на горнолыжном комплексе «Гора Белая» — более 30 тысяч, в природном парке «Бажовские места» — около 20 тысяч человек.

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