Самым посещаемым туристическим объектом Свердловской области стала Невьянская башня
Центр развития туризма Свердловской области представил результаты мониторинга самых популярных мест отдыха лета 2017 года.
Центр развития туризма Свердловской области представил результаты мониторинга самых популярных мест отдыха лета 2017 года.
Лидером по посещаемости стал Невьянский государственный
Нижнесинячихинский
В Нижнетагильский
В течение лета гости Среднего Урала охотно посещали наши природные парки. В «Оленьих ручьях» за июнь — август побывали 30 тысяч гостей, на горнолыжном комплексе «Гора Белая» — более 30 тысяч, в природном парке «Бажовские места» — около 20 тысяч человек.