Самым посещаемым туристическим объектом Свердловской области стала Невьянская башня

Лидером по посещаемости стал Невьянский государственный историко-архитектурный музей. За три летних месяца его гостями стали более 70 тысяч человек.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова посетили около 25 тысяч человек.

В Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» за лето приехали почти 30 тысяч посетителей. Также туристы активно интересовались Верхотурским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником, музеем золота в Березовском, домом-музеем Чайковского в Алапаевске.