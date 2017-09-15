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12:18 (мск), источник: Деловое сообщество

До конца сентября в Ростове будут массово отключать электричество

Неудобства связаны с работами по исключению аварийных ситуаций.

Источник: AP 2017

Начиная с сегодняшнего дня и до конца сентября в ряде домов Ростова-на-Дону будут происходить отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба администрации, ссылаясь на сообщение от городских электросетей. Неудобства будут связаны с работами по исключению аварийных ситуаций.

Сегодня, 15 сентября, до 16 часов электричество отключат по улицам Гриба, 1−21, 2−54А. Русова, 18−42, 11−21; 2-ой Усадебной, 1−11, 2−22;; Ванина, 1−21, 2−22; Ривкина, 1−15, 2−20; 3-ей Усадебной, 1−13, 2−8; Пригородного лесничества, а до 17 часов — на проспекте 40-летия Победы, 96−178.

В понедельник, 18 сентября, без света оставят улицу Рабочую, 14−16; Ясную, 1−31, 2−26, 1-ю Кольцевую, 29−43, 54−72; 2-ю Кольцевую, 50−76, 63−79; 3-ю Кольцевую, 39−73; Мадояна, 2−28; ж/д Глинки, 96А, 96Б; ж/д Днепропетровская, 2/3, 4/96; ж/д Калужская, 82/4; ж/д Брестская, 5/96, 2/81.

В течение двух дней, 18 и 19 сентября, с 9 до 17 часов подачу электричества прекратят по адресам: улица Гикало, 21−37; Щедрина, 20−22; Щаденко, 23−33; Сурикова, 19−33, 22−36; Вересаева, 39−51, 34−42, в переулке Кузнецкостроевском, 61−83, 82−100; на улице Пахотной, 135−157, 186−198; улице Новостроевской, 221−245, 234−248, в переулке Талинском, 36−48, 39−61.

Сразу три дня, с 18 по 20 сентября в эти же часы света не будет на улице Днепродзержинского, 1−39, 2−24; Солидарности, 219−279, 208−236; Кржижановского, 197−235, 222−252; Роговском, 1−69, 2−44; Руднева, 1−31, 2−30 и Солидарности, 281−289, 240−248, Детской, 196−244, 221−263; Гарибальди, 1−81, 2−78; Равенства, 5−67, 8−64; Книжной, 177−213,196−246; Новостроевской, 173−219,182−230; Руднева, 58−78,61−73.

В течение 18—29 сентября электричество в эти же часы не поступит на улицу Белорусскую, 132−174; Енисейскую, 1−29, 2−30; Алтайскую, 1−27, 2−28; Каспийскую, 1−27, 2−28; Владимирскую, 1−27, 2−20; Самарскую, 25−45, 40−76; Ильменский, 39−75, 38−72; Мезенский, 25−37, 28−34, переулки Деревообделочном, 5−13, 6−14; Сборном, 3−13, 4−14; Литейном, 1−19, 2−14; Селиванова, 1−25, 34−62; Металлургической, 22−38, 111−119; Промышленной, 45−71, 54−84; проспект Шолохова, 83−107.

В среду, 20 сентября, без света останутся жители домов на Коммунаров, 23−31, 22−30; Бакинском, 1−25, 2−28, Контактном, 1−23; Бесланском, 1, 2−14; Быстром, 1−3, 2−4; и Шолохова, 146−156, Верхненольной, 10−22, 15−41; 2-ю Линию, 18−46, 31−77; Мурлычева, 97−105, 90; Налбандяна, 86−92, Каяни, 14/1, 20.

В четверг с 9 до 17 часов света не будет в с/т «Светоч» и с/т «Ростовэнерго», а 25—27 сентября — на Алма-Атинской, 33−59, 44−98; Минина, 7−17, 8−18; Камо, 1−7, 2−14; Вересаева, 1−99, 2−86; Щедрина, 1−31,12−28; Инициативной, 2−14, 1−79; Саранской, 9−21, 12−26; Стальского, 1−41, 2−76; Сурикова, 1−33, 2−36; Гикалло, 1−37, 2−30; Лисичанской, 2−32, 7−19; Ногинской, 1−25, 2−32; Куприна, 1−43, 2−46; Фадеева, 1−39, 2−36; Писемского, 1−29, 2−38; Лескова, 11−31, 18−32; Гомельской, 1−19, 2−18; Щаденко, 1−33, 28−32; Щорса, 11−31, 14−30; Лётном, 1−7, 2−6 и Шолохова, 258.

В четверг, 28 сентября, обесточат дом по адресу проспект Шолохова, 264/3. И наконец 29 сентября, в такие же часы не будет света по следующим адресам: улица Шостаковича 1−35; Хачатуряна 1−23, 2−16; Мусоргского 2−30; Васнецова 1−13, 12−14; Крамского 2−18, 13; Поленова 1−17, 2−18; Левитана 1−9, 2−16; Врубеля 7−17, 2−16; Алябьева 1−25, 2−18; Третьякова 1−17; Самшитовая; Липовая; Каштановая; Гераневая, 1−35, 2−58; Одуванчиковый; Тенистый; Прохладный; Ромашковый; Рябиновый; Обаятельный; Кабалевский.

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