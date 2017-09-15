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12:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе РТ открываются сельхозярмарки

В Казани ярмарки будут организованы на десяти торговых площадках, в Набережных Челнах — на трех.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). С 16 сентября в Казани, Набережных Челнах и поселке Октябрьский Зеленодольского района РТ открываются традиционные ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В Казани ярмарки будут организованы на десяти торговых площадках. В частности, на ярмарочной площадке агропромпарка «Казань», на территории рынка «Дерби» (поселок Дербышки, ул. Липатова, д. 7), перед гипермаркетами «Бахетле» (пр. Хусаина Ямашева, д. 71а и ул. Ленинградская, д. 27), около Московского рынка со стороны улиц Энергетиков и Ш. Усманова, перед торговым центром «Ягодная Слобода».

Сельхозярмарки также пройдут на площадке в поселке Юдино (ул. Ильича, д. 1), на парковочной площадке за Чеховским рынком по улице Достоевского (ул. Чехова, д. 2), перед парком имени К. Тинчурина, рядом с культурным центром «Чулпан».

В Набережных Челнах ярмарки откроются на трех площадках: на набережной Г. Тукая (стадион «Строитель»), на бульваре имени Г. Камала (между проспектами Мира и Московский) и на улице Ш. Усманова (от улицы Пушкина до проспекта Вахитова).

Кроме того, торговля сельхозпродукцией будет организована на территории технополиса «Новая Тура» в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

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