Жители бывшего Балтрайона жалуются на огромные пробки
Дорога до центра города, по словам очевидцев, занимает больше часа.
Дорога до центра города, по словам очевидцев, занимает больше часа.
Жители бывшего Балтрайона уже несколько дней жалуются на огромные пробки, возникшие после закрытия моста на улице Суворова.
Движение затруднено от улицы Киевской и улицы Ульяны Громовой в сторону Южного вокзала. Скорость движения на этом участке не превышает 10 км/ч. Чуть проще дорожная обстановка в сторону из центра города.
Поездка, по словам очевидцев, занимает более часа вместо привычных 30−40 минут. При этом неудобства испытывают как автомобилисты, так и те, кто пользуется общественным транспортом.
Напомним, что с 13 сентября на две недели закрылось сквозное движение участка улицы А. Суворова. Это необходимо, чтобы провести работы по ремонту железнодорожного моста.