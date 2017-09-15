Жители бывшего Балтрайона жалуются на огромные пробки

Жители бывшего Балтрайона уже несколько дней жалуются на огромные пробки, возникшие после закрытия моста на улице Суворова.

Движение затруднено от улицы Киевской и улицы Ульяны Громовой в сторону Южного вокзала. Скорость движения на этом участке не превышает 10 км/ч. Чуть проще дорожная обстановка в сторону из центра города.

Поездка, по словам очевидцев, занимает более часа вместо привычных 30−40 минут. При этом неудобства испытывают как автомобилисты, так и те, кто пользуется общественным транспортом.