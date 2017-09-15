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12:01 (мск), источник: "Российская газета"

Петергоф побил рекорд посещаемости

Этим летом в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» установлен новый рекорд посещаемости туристами.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказала ТАСС гендиректор музея Елена Кальницкая, за один из дней в июле Петергоф посетили 54 тысячи человек.

В этот жаркий день в Нижнем парке статистика зафиксировала 54 тысячи человек — это, если честно, для музея почти запредельная цифра.
Елена Кальницкая
Директор Государственного музея-заповедника "Петергоф"

В целом посещаемость Петергофа в этот туристический сезон не снизилась, как ожидали. Несмотря на дождливое и непредсказуемое лето, турпоток был стабильным, хоть и неравномерным.

Большинство посетителей — туристические группы. Для них стараются развивать маршруты в парках, так как все желают попасть в первую очередь во дворец, но его вместимость ограничена семью тысячами человек в день.

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