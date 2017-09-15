Петергоф побил рекорд посещаемости

Источник: РИА "Новости"

Как рассказала ТАСС гендиректор музея Елена Кальницкая, за один из дней в июле Петергоф посетили 54 тысячи человек.

В этот жаркий день в Нижнем парке статистика зафиксировала 54 тысячи человек — это, если честно, для музея почти запредельная цифра. Елена Кальницкая Директор Государственного музея-заповедника "Петергоф"

В целом посещаемость Петергофа в этот туристический сезон не снизилась, как ожидали. Несмотря на дождливое и непредсказуемое лето, турпоток был стабильным, хоть и неравномерным.