Петергоф побил рекорд посещаемости
Этим летом в Государственном
Этим летом в Государственном
Как рассказала ТАСС гендиректор музея Елена Кальницкая, за один из дней в июле Петергоф посетили 54 тысячи человек.
В этот жаркий день в Нижнем парке статистика зафиксировала 54 тысячи человек — это, если честно, для музея почти запредельная цифра.
В целом посещаемость Петергофа в этот туристический сезон не снизилась, как ожидали. Несмотря на дождливое и непредсказуемое лето, турпоток был стабильным, хоть и неравномерным.
Большинство посетителей — туристические группы. Для них стараются развивать маршруты в парках, так как все желают попасть в первую очередь во дворец, но его вместимость ограничена семью тысячами человек в день.