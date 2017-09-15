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11:52 (мск), источник: Publika.md

Из грузовика на шоссе в Швеции незаметно сбежала тысяча кур

В Швеции около тысячи кур непонятным образом сбежали из перевозившего их грузовика во время движения. Водитель при этом не заметил пропажи и узнал о случившемся лишь через несколько часов.

Источник: Publika.md

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на шоссе 108 между городами Персторп и Одерлюнга на юге страны. Потерявшиеся несушки заполонили участок шоссе на протяжении примерно семи километров, многие из них погибли, сообщают «Вести».

Полиция смогла найти водителя лишь через три часа. Ему пришлось вернуться на место происшествия и вместе с сотрудниками компании, которой принадлежал груз, заняться сбором кур.

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