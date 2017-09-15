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11:57 (мск), источник: Newslab.ru

Уже три тысячи красноярцев заболели гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости в крае всего на четверть ниже эпидемического порога.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Красноярске заболел 3091 человек. В целом по краю показатель заболеваемости составил 5657 человек, среди которых есть дети.

В министерстве здравоохранения Красноярского края сообщили, что текущий уровень заболеваемости на четверть ниже эпидемического порога. В минздраве напомнили, что поставить прививку от гриппа красноярцы могут не только в поликлиниках, но и в «Торговом квартале на Свободном» (улица Телевизорная, 1), где открылся прививочный пункт.

Также вакцинацию в городе осуществляют выездные прививочные бригады, которые отправляются в отдаленные районы города.

Медики отмечают, что вирусной инфекции больше всего подвержены маленькие дети, пожилые люди и подростки, а также беременные женщины. Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики: использовать маску при посещении больниц, минимизировать контакты с больными, укреплять иммунитет и часто мыть руки.

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