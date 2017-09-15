Завтра в Минск съедутся байкеры из 15 стран мира
В субботу в Минске пройдет грандиозное мотособытие — закрытие байкерского сезона «H.O.G. RallyMinsk 2017». Предполагается, что в нем примут участие мотоциклисты из 15 стран мира.
В субботу в Минске пройдет грандиозное мотособытие — закрытие байкерского сезона «H.O.G. RallyMinsk 2017». Предполагается, что в нем примут участие мотоциклисты из 15 стран мира.
Организаторы обещают, что жители и гости Минска смогут увидеть многотысячный парад мотоциклистов.
Колонна байкеров в сопровождении спецподразделения
Ровно в полдень начнется развлекательная программа: фантастические трюки на мотоциклах, легендарные модели 2017 года,
Кроме того, у всех желающих Госавтоинспекция в этот день примет практический экзамен на категорию «А1». Также гостей ждет