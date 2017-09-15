Завтра в Минск съедутся байкеры из 15 стран мира

Ровно в полдень начнется развлекательная программа: фантастические трюки на мотоциклах, легендарные модели 2017 года, дрифт-шоу и многое другое.

Кроме того, у всех желающих Госавтоинспекция в этот день примет практический экзамен на категорию «А1». Также гостей ждет рок-концерт с участием Президентского оркестра с программой «Smoke on the water», а также Дяди Вани, Dj Realiza, групп «Artefact», «Eihelstraat», «Inomarki» и «Alillion».