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12:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Завтра в Минск съедутся байкеры из 15 стран мира

В субботу в Минске пройдет грандиозное мотособытие — закрытие байкерского сезона «H.O.G. RallyMinsk 2017». Предполагается, что в нем примут участие мотоциклисты из 15 стран мира.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Организаторы обещают, что жители и гости Минска смогут увидеть многотысячный парад мотоциклистов.

Колонна байкеров в сопровождении спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» УГАИ МВД проследует по главным проспектам от Кургана Славы к Дворцу спорта.

Ровно в полдень начнется развлекательная программа: фантастические трюки на мотоциклах, легендарные модели 2017 года, дрифт-шоу и многое другое.

Кроме того, у всех желающих Госавтоинспекция в этот день примет практический экзамен на категорию «А1». Также гостей ждет рок-концерт с участием Президентского оркестра с программой «Smoke on the water», а также Дяди Вани, Dj Realiza, групп «Artefact», «Eihelstraat», «Inomarki» и «Alillion».

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