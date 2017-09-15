Электронная очередь в челябинских школах появится в 2018 году

С 1 февраля 2018 года появится электронная очередь во всех школах Челябинска — сейчас записать ребенка в первый класс через интернет можно только в нескольких учебных заведениях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Электронная запись в некоторых челябинских школах сейчас работает в пилотном режиме, в новом году она станет обязательной для всех учреждений, заявила директор Учебно-методического центра Челябинска Светлана Мачинская. Преимущества при записи получат те дети, которые зарегистрированы по месту жительства неподалеку от школы. С июля 2018 года попасть в школу не по прописке смогут и остальные дети при наличии свободных мест.