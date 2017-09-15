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12:16 (мск), источник: dostup1.ru

Электронная очередь в челябинских школах появится в 2018 году

С 1 февраля 2018 года записать ребенка в первый класс можно будет по интернету.

С 1 февраля 2018 года появится электронная очередь во всех школах Челябинска — сейчас записать ребенка в первый класс через интернет можно только в нескольких учебных заведениях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Электронная запись в некоторых челябинских школах сейчас работает в пилотном режиме, в новом году она станет обязательной для всех учреждений, заявила директор Учебно-методического центра Челябинска Светлана Мачинская. Преимущества при записи получат те дети, которые зарегистрированы по месту жительства неподалеку от школы. С июля 2018 года попасть в школу не по прописке смогут и остальные дети при наличии свободных мест.

Напомним, что в 2017 году в первый класс пошли 15 тыс. маленьких челябинцев. В начале сентября в областной столице в шестой раз состоялся традиционный «Парад первоклассников».

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