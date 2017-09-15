Электронная очередь в челябинских школах появится в 2018 году
С 1 февраля 2018 года записать ребенка в первый класс можно будет по интернету.
С 1 февраля 2018 года записать ребенка в первый класс можно будет по интернету.
С 1 февраля 2018 года появится электронная очередь во всех школах Челябинска — сейчас записать ребенка в первый класс через интернет можно только в нескольких учебных заведениях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Электронная запись в некоторых челябинских школах сейчас работает в пилотном режиме, в новом году она станет обязательной для всех учреждений, заявила директор
Напомним, что в 2017 году в первый класс пошли 15 тыс. маленьких челябинцев. В начале сентября в областной столице в шестой раз состоялся традиционный «Парад первоклассников».