В Пермском крае от клещей пострадали более 13-ти тысяч человек
Только за неделю клещи напали на 41 жителя Прикамья, что почти соответствует аналогичному периоду прошлого года.
Только за неделю клещи напали на 41 жителя Прикамья, что почти соответствует аналогичному периоду прошлого года.
В Пермском крае по состоянию на 14 сентября с жалобами на укусы клещей обратились 13558 человек. В 2016 году этот показатель составлял 14544 человека. Кроме того, с 7 по 14 сентября клещи напали на 41 человека. В аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 44 случая.
Первые десять ранговых мест по количеству обратившихся в лечебные организации края с присасыванием клещей занимают: Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Чернушинский, Еловский, Частинский, Уинский районы,
С начала сезона клещевой активности зарегистрировано 114 случаев заболеваний энцефалита и 166 случаев заболевания боррелиоза.