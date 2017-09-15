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12:20 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае от клещей пострадали более 13-ти тысяч человек

Только за неделю клещи напали на 41 жителя Прикамья, что почти соответствует аналогичному периоду прошлого года.

В Пермском крае по состоянию на 14 сентября с жалобами на укусы клещей обратились 13558 человек. В 2016 году этот показатель составлял 14544 человека. Кроме того, с 7 по 14 сентября клещи напали на 41 человека. В аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 44 случая.

Первые десять ранговых мест по количеству обратившихся в лечебные организации края с присасыванием клещей занимают: Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Чернушинский, Еловский, Частинский, Уинский районы, Коми-Пермяцкий автономный округ, сообщает Роспотребнадзор.

С начала сезона клещевой активности зарегистрировано 114 случаев заболеваний энцефалита и 166 случаев заболевания боррелиоза.

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В Пермском крае от клещей пострадали более 13-ти тысяч человек
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