В Пермском крае от клещей пострадали более 13-ти тысяч человек

В Пермском крае по состоянию на 14 сентября с жалобами на укусы клещей обратились 13558 человек. В 2016 году этот показатель составлял 14544 человека. Кроме того, с 7 по 14 сентября клещи напали на 41 человека. В аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 44 случая.



Первые десять ранговых мест по количеству обратившихся в лечебные организации края с присасыванием клещей занимают: Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Чернушинский, Еловский, Частинский, Уинский районы, Коми-Пермяцкий автономный округ, сообщает Роспотребнадзор.



С начала сезона клещевой активности зарегистрировано 114 случаев заболеваний энцефалита и 166 случаев заболевания боррелиоза.