26-летнего жителя Башкирии, пропавшего в Крыму, нашли

26-летний Артур Макаров из города Октябрьский не выходил на связь с родными с 22 августа. Все это время близкие надеялись, что парень жив и здоров.

По словам его родной сестры, он собирался в Крым. Немного отдохнуть в Симферополе, затем отправиться в Севастополь. К счастью 15 сентября пришла хорошая новость.

— Мы его нашли! Всем большое спасибо за участие, — поблагодарили волонтеров и полицейских родные Артура Макарова.