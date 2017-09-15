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13:23 (мск), источник: ТАСС

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье

Ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время: прогнозируются дождь, гроза и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах ГУ МЧС России по Москве и Московской области.

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«В ближайшие 1−3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с», — сообщили в МЧС.

В этой связи спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС также просят обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

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