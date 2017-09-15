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12:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Продавать алкоголь в Иркутской области могут запретить с 20.00 до 12.00

Запретить продавать алкоголь в магазинах, торговых павильонах и супермаркетах с 20.00 до 12.00 могут в Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Такая норма содержится в законопроекте «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». Документ рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС 15 сентября 2017 года. Они рекомендовали вынести законопроект на сессию ЗС в сентябре для принятия в первом чтении.

Как рассказал автор законопроекта депутат Алексей Козюра, он посмотрел статистику преступлений и ДТП, которые в Иркутской области за последние три года совершали люди в состоянии алкогольного опьянения, и выяснил, что большая их часть происходит с 11.00 до 12.00, иногда до 13.00. «Именно утреннее употребление алкоголя приводит к таким страшным последствиям», — сказал депутат.

По его мнению, предлагаемое законопроектом ограничение не станет критичным для специализированных магазинов, торгующих алкоголем. Алексей Козюра сам побывал в магазинах одной крупной сети и выяснил, что они работают с 11.00, потому что первые посетители там появляются как раз в это время, а массовый поток начинается с 12.00. «Треть торговых точек, продающих алкоголь, работают в Иркутске, а муниципалитет не против такого ограничения», — сказал Алексей Козюра.

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