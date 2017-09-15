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13:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пленэр для «Книги рекордов России» собрал более 5 тыс воронежцев

Пленэр живописи «Талантливый Воронеж» собрал на Адмиралтейской площади Воронежа более 5 тыс человек в четверг, 14 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили сотрудники управы Центрального района Воронежа.

Точное число участников будет известно в понедельник, 18 сентября. После пленэра управа Коминтерновского района подаст заявку в «Книгу рекордов России». Акция на Адмиралтейке претендует на звание «Самый массовый пленэр в России». В материале РИА «Воронеж» — самые заметные участники пленэра «Талантливый Воронеж».

Многодетный выход

Многодетная мама Елена Волвенкина пришла на пленэр с четырьмя детьми.

— Я и сама люблю рисовать, но не удалось закончить художественную школу, по образованию я учитель начальных классов. А у всех моих детей есть таланты, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Елена Волвенкина. — Они все увлечены рисованием: 20-летний Сережа три года учился в художественной школе, 15-летняя Наталья — восемь лет, 8-летняя Оля занимается рисованием второй год, а 3-летний Николаша скоро пойдет по стопам старших. Хотя уже и сейчас Николаше нравится рисовать. Я стараюсь развивать таланты детей, это то, к чему стремился их отец. К сожалению, муж умер три года назад.

Дружные первокурсники

Студенты факультета ИМАТ ВГТУ (Институт машиностроения и аэрокосмической техники Воронежского государственного технического университета) Александр Садовников и Максим Новиков признаются, что рисовать не умеют, называют себя любителями, но на приглашение порисовать отозвались с удовольствием. Ребята пришли без мольбертов и планшетов, и это их нисколько не смутило, они пристроились на чистых мусорных контейнерах. На листке бумаги Максима Новикова появляется силуэт корабля «Гото Предестинация».

— Погода хорошая, и здесь много симпатичных девушек, — улыбаются парни.

Ребята пришли вместе со своими однокурсниками. Преподаватель Алла Перова, которая привела на праздник 30 студентов факультета ИМАТ, объяснила массовый культпоход желанием сдружить первокурсников.

Лиричная волчица

Жизнерадостная пенсионерка в шляпке Ольга Иванникова также причисляет себя к любителям живописи, хотя и уточняет, что брала несколько уроков у известного воронежского художника Алексея Загородных:

— Я пришла за компанию с 17-летним внуком, для меня это хороший повод выбраться на природу! Я же всю жизнь работала «волчицей»… Так называют главного бухгалтера, вы разве не знали? А еще я стихи пишу: «Услышьте музыку моих картин, она рождалась нотой на холсте…».

Мастер кисти

Никто не верит, что Геннадию Грищенко скоро будет 75 лет. «Ему 57 лет», — шутят его коллеги, преподавательницы детской художественной школы.

— Я с четырех лет рисую, — рассказывает Геннадий Грищенко. — Более 40 лет преподаю. Сюда на пленэр привел учеников взрослого отделения школы. Мне кажется, что здесь больше шоу, чем рисования. Но все равно приятно работать с натуры. Сделаю несколько зарисовок набережной, может быть, использую их в будущей графической композиции, я же всю жизнь занимаюсь графикой.

Травма не помеха

Кира Шкуратова 11 лет, учащаяся детской художественной школы, выводит силуэт Адмиралтейской церкви загипсованной правой рукой. Девочка сломала палец, но не отказалась от участия в пленэре «Талантливый Воронеж».

— Я отстегивала из кресла младшего брата Егора, — вспоминает юная художница. — Потом он резко хлопнул дверью и попал прямо мне по пальцу. В школе я тоже пишу рукой в гипсе.

Иностранная команда

Группа иностранных студентов ВГТУ расположились на траве у церкви, ребята рисовали на свободную тему. Кафуако Тонели — из Конго, Александр Голиков — из Украины, Никита Шелудяков — из ДНР, Анандито Тясморо — из Индонезии, Мария Луговская — из Молдовы. Ребята широко улыбались, когда произносили слова: «Я люблю свою страну!».

Два шустрых колеса

Художница Агния Волкова приехала на площадь на велосипеде, да и постоянно старается передвигаться с помощью двух колес.

— Я окончила Воронежское художественное училище, — рассказывает девушка. — Работаю художником, рисую портреты, расписываю стены. А еще я увлечена музыкой, играю на фортепьяно и сочиняю меланхоличные мелодии. Сегодня мой источник вдохновения — крафт-бумага, старый город и новые дома, как вы можете видеть. Я очень счастлива!

Титулованная девочка

Юлии Старцевой — 7 лет, рисует с трех лет. На пленэр ее пригласил преподаватель Валерий Семенов, у которого она брала уроки в музее Крамского. Несмотря на юный возраст, Юлию можно назвать титулованной особой. Юлия Старцева — дипломант и лауреат 29 фестивалей и конкурсов, проходивших в России, Португалии, Люксембурге, Великобритании и Китае. В ее активе пять персональных выставок. Кроме того, девочка придумала и зарисовала более 750 сказок. И это не все. Юлия занимается бальными танцами, художественной гимнастикой, пением, а также играет на фортепьяно.

Справка РИА «Воронеж»

Для нового достижения «Книги рекордов России» было достаточно собрать 3,3 тыс воронежцев, которые бы рисовали в течение двух часов. Участники могли изображать не только виды Адмиралтейки, но и портреты, натюрморты, композиции на свободную тему.

Участники творческого праздника регистрировались у входной конструкции Адмиралтейской площади с 11:30 и до позднего вечера, после чего устраивались рисовать красками, карандашами, фломастерами, акварелью или тушью.

В мэрии Воронежа сообщили, что представители «Книги рекордов России» не присутствовали на самом мероприятии. Но весь пленэр в режиме нон-стоп записывался на несколько видеокамер, в том числе с квадракоптера, велась фотосъемка.

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