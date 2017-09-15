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13:40 (мск), источник: Sputnik.md

Участники группы «DoReDoS» рассказали, на что потратят два миллиона

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Солисты группы «DoReDoS» Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца в пятницу вернулись в молдавскую столицу после победы на конкурсе «Новая волна-2017».

Источник: Sputnik.md

По сумме трех конкурсных дней «DoReDoS», Сардор Милано (Узбекистан) и Эрна Мир (Армения) набрали по 362 балла. В итоге жюри конкурса приняло решение разделить победу и призовые 6 миллионов рублей между этими тремя участниками.

Как признались представители Молдовы, деньги они еще не получили, но это произойдет скоро. Пока они точно не решили, куда потратят выигранные средства.

«Наверное, инвестируем призовые деньги в творчество, музыку. Будем развиваться дальше», — сказал Евгений Андриянов.

Марина Джундиет, в свою очередь, призналась, что ребята не ожидали добиться таких высот.

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«Когда мы летели, не рассчитывали на такой исход. У нас был план, который мы не просто выполнили, а даже перевыполнили. Нам говорили слова поддержки люди, за которыми мы всегда следили по телевизионным эфирам», — сказала артистка.

Она отметила, что больше всего советов группе давал Филипп Киркоров, который после конкурса признался, что болел именно за участников из Молдовы.

«Мы получили много интересных предложений, в том числе от Филиппа Киркорова. Мы вернулись другими, потому что получили колоссальный опыт, узнали тайны шоу-бизнеса. Спасибо Александру Ревзину, который вложил частичку души в каждого участника», — подчеркнула Джундиет.

Поп-король российской эстрады после конкурса сказал солистам «DoReDoS», что их следующим шагом должно стать участие в «Евровидении», куда группа уже пыталась попасть, участвуя в национальном отборе.

«Мы готовы к “Евровидению”. Возможно, даже в тандеме с Филиппом Киркоровым. Это и есть наша маленькая тайна», — сообщил Андриянов.

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Группа «DoReDoS» появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля «Славянский Базар» в Витебске. В следующем, 2014 году, «DoReDoS» отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на «Евровидение». Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу «X Factor — Румыния».

Попасть в финал «Новой волны» участники из Молдовы мечтали около пяти лет. Сейчас они строят планы на будущее и уже знают, как назовут свой дебютный альбом — «Сон». Именно так называется их первый трек, который, по словам членов группы, уже полюбился молдавской публике.

Кстати, музыку и стихи к своим песням ребята пишут сами.

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