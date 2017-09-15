Интервал движения поездов в нижегородском метро планируется сократить до 3 минут к 2018 году

Источник: НТА-Приволжье

В ходе осмотра помещений директор метрополитена Олег Яушев продемонстрировал ему три состава, подготовленных для отправки на капитально-восстановительный ремонт компании-концессионеру.

«После того, как мы закупим 23 новых вагона в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, метрополитен будет нуждаться в новых площадях для ремонта и отстоя составов», — отметил директор метрополитена Олег Яушев, добавив, что в связи с этим принято решение расконсервировать ранее не использующийся бокс и на базе уже имеющегося ангара построить цех по кузовному ремонту вагонов.

В свою очередь Сергей Миронов отметил, что для обеспечения графика движения поездов с трехминутным интервалом по Автозаводской и Сормовской линиям к 2018 году потребуется не менее 30 составов.

«К 2017 году нижегородскому метрополитену необходимо выполнить КВР с продлением срока эксплуатации 34 вагонов, при невыполнении ремонтных работ они подлежали бы списанию. На сегодняшний день метрополитен полностью готов к приему новых вагонов и отправке старых для проведения КВР», — заявил Сергей Миронов.

Напомним, почти 5 млн. рублей выделено на организацию видеонаблюдения на станциях нижегородского метрополитена.

СПРАВКА

Парк электродепо «Пролетарское» составляет 107 вагонов, из которых сформировано 25 составов. Ежедневно на линию выходят 17 составов численностью 68 вагонов, что позволяет выдерживать в час пик минимально возможный интервал по Автозаводской линии — 6 минут.