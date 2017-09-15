В Москве прогнозируют ухудшение дорожной ситуации 15 сентября из-за возможного дождя

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий. Так, по данным МЧС, в течение дня прогнозируются сильный дождь, гроза, а также усиление ветра с порывами до 25 м/с. Отмечается, что непогода сохранится вплоть до ночи с 15 на 16 сентября. В связи с ухудшением погодных условий возрастает вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередач и широкоформатных рекламных конструкций, что может повлечь за собой осложнение дорожно-транспортной обстановки», — говорится в сообщении.

В настоящее время Центр организации дорожного движения оценивает загруженность улично-дорожной сети в пять баллов.

Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Каширском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте. На МКАД снижены скорости на западе и юго-западе по внешней стороне. Третье транспортное кольцо загружено на севере по внешней стороне, а также на юге по внутренней.

«Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. В случае необходимости использования личных транспортных средств просим автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров», — отметили в пресс-службе.