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13:15 (мск), источник: ТАСС

В Москве прогнозируют ухудшение дорожной ситуации 15 сентября из-за возможного дождя

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта прогнозирует затруднение дорожно-транспортной ситуации в Москве в связи со сложными погодными условиями 15 сентября и просит горожан по возможности отказаться от пользования личными автомобилями и передвигаться на городском транспорте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий. Так, по данным МЧС, в течение дня прогнозируются сильный дождь, гроза, а также усиление ветра с порывами до 25 м/с. Отмечается, что непогода сохранится вплоть до ночи с 15 на 16 сентября. В связи с ухудшением погодных условий возрастает вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередач и широкоформатных рекламных конструкций, что может повлечь за собой осложнение дорожно-транспортной обстановки», — говорится в сообщении.

В настоящее время Центр организации дорожного движения оценивает загруженность улично-дорожной сети в пять баллов.

Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Каширском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте. На МКАД снижены скорости на западе и юго-западе по внешней стороне. Третье транспортное кольцо загружено на севере по внешней стороне, а также на юге по внутренней.

«Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. В случае необходимости использования личных транспортных средств просим автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях.

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