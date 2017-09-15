Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек - СМИ
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
Ирма и "рука Кремля": существует ли климатическое оружие
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
СМИ: Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек
Бом сдался и сказал правду об Украине и Донбассе
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
8В Индии простились с Ганешей
13:14 (мск), источник: РИА Новости

Победители «Битвы умов» представили проекты по роботизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Победители шестой сессии «Битвы умов» представили свои проекты в области роботизации производства в финале конкурса, прошедшем в Екатеринбурге 12 сентября, сообщает пресс-служба компании «Иннопрактика».

Источник: РИА Новости

«Двенадцатого сентября в Екатеринбурге завершился финал шестой сессии интеллектуального конкурса “Битва умов”. На площадке технопарка высоких технологий “Университетский” встретились 6 команд из студентов Сибирского и Уральского федеральных округов России. Для победы в конкурсе ребятам предстояло презентовать экспертной комиссии свои проекты, направленные на решение технологических задач в области промышленной робототехники», — говорится в сообщении.

Участниками шестой «Битвы умов» стали 36 студентов инженерных, IT и экономических специальностей, которые набрали наибольшее количество баллов за задания первого онлайн-тура. Победители первого этапа приняли участие в тренинге и очном втором туре в Екатеринбурге, по итогам которых они разделились на шесть команд. Отмечается, что всего же конкурс поступило около 300 заявок от студентов из Екатеринбурга, Новокузнецка, Тюмени, Челябинска, Кемерово и других городов Сибирского и Уральского федеральных округов.

Конкурс «Битва умов» проводится компанией «Иннопрактика» с 2015 года и направлен на поиск талантливой и инициативной молодежи со всей России и развитие у нее аналитических способностей, менеджерских, лидерских качеств, навыков командной работы и компетенций в области разработки и реализации инновационных проектов.

Как отметила первый заместитель гендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова, каждая новая сессия конкурса посвящается актуальной теме, имеющей стратегически важное значение для развития отдельных отраслей российской экономики.

«Перед ребятами стояла действительно сложная задача — всего за два месяца подготовить решение производственной задачи со всей необходимой документацией, расчетами, выкладками, визуализацией процесса, а также защитить свой проект на финале перед экспертной комиссией из числа представители науки, бизнеса и институтов развития», — приводит пресс-служба компании слова Натальи Поповой.

Сообщается, что в финале третье место заняла команда «ИННОВА», почетное второе место досталось команде «Империя П». Победителем шестого сезона «Битвы умов» стала команда «Мех помощь», в состав которой вошли студенты из Томска, Екатеринбурга, Кемерово, Омска и Новокузнецка. Участники представили в финале самое проработанное решение кейса, связанного с производством тепловыделяющих сборок на Горно-химическом комбинате в Железногорске.

«Яркие эмоции и радость от победы стали не единственными приятными наградами. За первое место в конкурсе “Битва умов” члены команды “Мех помощь” получили денежный приз в размере 100 000 рублей, команды “Империя П” — 50 000 рублей, команды “ИННОВА” — 30 000 рублей», — добавляется в сообщении.

Дополнительными призами для финалистов «Битвы умов» стало приглашение пройти стажировку в АО «Газпромбанк» и ПАО «Уралмашзавод», а также познавательная экскурсия на Белоярскую атомную электростанцию имени Курчатова от ГК «Росатом».

Финал шестой сессии интеллектуального конкурса «Битва умов». 15 сентября 2017.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Победители 'Битвы умов' представили проекты по роботизации
Россиянина, выпавшего из окна гостиницы в Тбилиси, доставили в Екатеринбург
В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
Госдума оценила ущерб от звонков о минировании в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь