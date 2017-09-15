На Урале охранять кинотеатры с «Матильдой» будут казаки
На Урале с неожиданной инициативой выступило местное казачество.
На Урале с неожиданной инициативой выступило местное казачество.
Товарищ атамана станицы Державная Авиэль Плеханов заявил, что казаки готовы охранять кинотеатры, в которых будет транслироваться нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда».
«Правление хуторского казачьего общества “Станица Державная” выражает озабоченность проявлениями, связанными с выходом фильма “Матильда”. Казаки готовы выйти для охраны правопорядка кинотеатров, демонстрирующих фильма “Матильда”. Можно
«Призываем
Напомним, премьера картины Учителя, против которой выступает агрессивная часть православной общественности, намечена на 26 октября. В Екатеринбурге уже открыта продажа билетов.