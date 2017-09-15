На Урале охранять кинотеатры с «Матильдой» будут казаки

Товарищ атамана станицы Державная Авиэль Плеханов заявил, что казаки готовы охранять кинотеатры, в которых будет транслироваться нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда».

«Правление хуторского казачьего общества “Станица Державная” выражает озабоченность проявлениями, связанными с выходом фильма “Матильда”. Казаки готовы выйти для охраны правопорядка кинотеатров, демонстрирующих фильма “Матильда”. Можно по-разному относится к данному кинопроизведению, но насильственные действия, связанные с его показом, не должны угрожать деятельности авторов, прокатчиков, и тем более зрителей», — говорится в заявлении.

«Призываем братов-казаков принять участие в охране порядка при демонстрации данного фильма в кинотеатрах», — заключил Плеханов.