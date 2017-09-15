Погода в Башкирии: надолго ли в республике задержится бабье лето?
В ближайшие три дня погода будет преимущественно без осадков, однако в отдельных районах возможны кратковременные дожди, сообщили в Башгидрометцентре.
В ближайшие три дня погода будет преимущественно без осадков, однако в отдельных районах возможны кратковременные дожди, сообщили в Башгидрометцентре.
16 сентября температура ночью составит +8…+13 °C, в северных и горных районах Башкирии до +3 °C. Днем воздух прогреется до +20…+25 °C. В последующие два дня температура несколько понизится: ночью до +6…+11°C, по северу до +1 °C, днем +16…+21 °C.
Судя по сторонним сервисам погоды, теплая и сухая осень продлится до 27 сентября. После этого республику ожидают дожди и существенное понижение температуры.