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13:33 (мск), источник: PROUFU.ru

Погода в Башкирии: надолго ли в республике задержится бабье лето?

В ближайшие три дня погода будет преимущественно без осадков, однако в отдельных районах возможны кратковременные дожди, сообщили в Башгидрометцентре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 761 мм рт. ст. 4 м/с

16 сентября температура ночью составит +8…+13 °C, в северных и горных районах Башкирии до +3 °C. Днем воздух прогреется до +20…+25 °C. В последующие два дня температура несколько понизится: ночью до +6…+11°C, по северу до +1 °C, днем +16…+21 °C.

Судя по сторонним сервисам погоды, теплая и сухая осень продлится до 27 сентября. После этого республику ожидают дожди и существенное понижение температуры.

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