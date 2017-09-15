В Краснодаре закрыли два нелегальных автобусных маршрута
Сотрудники ГИБДД 14 сентября выявили два нелегально действующих маршрута регулярных перевозок.
Сотрудники ГИБДД 14 сентября выявили два нелегально действующих маршрута регулярных перевозок.
Автобусы ездили по маршрутам № 705 Краснодар (Сенной рынок) — «Мега Адыгея» — Смоленская, № 707 Краснодар (Сенной рынок) — ст. Калужская
«Установлено, что их нет в реестре регулярных автобусных маршрутов Минтранса РФ. Соответственно, действовали они нелегально. Кроме того, у водителей автобусов, принадлежащих ООО “ННН — Теплый дом”, отсутствовали карты маршрута регулярных перевозок», — сообщили Юга.ру в Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Два автобуса, работавших на маршрутах, арестованы. Их поместили на стоянку до рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления.
«Юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей. А маршруты регулярных перевозок № 705 и № 707 будут открыты только в случае включения их в реестр Минтранса», — добавили в Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.