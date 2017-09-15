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13:11 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре закрыли два нелегальных автобусных маршрута

Сотрудники ГИБДД 14 сентября выявили два нелегально действующих маршрута регулярных перевозок.

Автобусы ездили по маршрутам № 705 Краснодар (Сенной рынок) — «Мега Адыгея» — Смоленская, № 707 Краснодар (Сенной рынок) — ст. Калужская

«Установлено, что их нет в реестре регулярных автобусных маршрутов Минтранса РФ. Соответственно, действовали они нелегально. Кроме того, у водителей автобусов, принадлежащих ООО “ННН — Теплый дом”, отсутствовали карты маршрута регулярных перевозок», — сообщили Юга.ру в Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Два автобуса, работавших на маршрутах, арестованы. Их поместили на стоянку до рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления.

«Юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей. А маршруты регулярных перевозок № 705 и № 707 будут открыты только в случае включения их в реестр Минтранса», — добавили в Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

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