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13:44 (мск), источник: Sputnik.md

Около года после развода: Киртоакэ объявил причину расставания с Логин

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Прошел практически год после развода либерала Дорина Киртоакэ, которого на время следствия отстранили с поста мэра Кишинева, и журналистки одного из местных телеканалов Анишоары Логин.

Источник: Sputnik.md

Бракосочетание пары состоялось в конце мая 2016 года. Свадьба прошла в одном из люксовых ресторанов столицы. Поздравить молодоженов пришли депутаты, министры, сотрудники мэрии Кишинева и члены Либеральной партии Молдовы во главе с лидером унионистов республики Михаем Гимпу, который является дядей градоначальника.

Семейная жизнь Логин и Киртоакэ продолжалась недолго — всего пять месяцев. Либерал объявил 8 октября прошлого года, что вместе с Логин они приняли решение развестись, не объясняя причин. С тех пор ходили разные слухи и версии, что послужило причиной разрыва отношений.

После того, как Киртоакэ предъявили второе обвинение — превышение служебных полномочий, — либерал объявил дрожащим голосом и практически плача, что все уголовные дела, открытые на него, — «дело личной жизни».

«Мое дело называется “дело личной жизни”. Мне безразличны эти обвинения. Насмехаются и над моей личной жизнью. Время не вернуть назад», — сказал он со слезами на глазах.

По его словам, он уже «получил приговор» в том плане, что у него нет семьи и детей.

«Есть риск, что у меня их вообще не будет из-за этого ареста и дела», — добавил либерал.

Из слов Киртоакэ можно предположить, что развод произошел для того, чтобы защитить избранницу своего сердца.

Киртоакэ предпочел огородить бывшую супругу от всех комментариев по поводу его домашнего ареста по делу о пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния и превышения служебных полномочий.

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