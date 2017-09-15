Около года после развода: Киртоакэ объявил причину расставания с Логин

Источник: Sputnik.md

Бракосочетание пары состоялось в конце мая 2016 года. Свадьба прошла в одном из люксовых ресторанов столицы. Поздравить молодоженов пришли депутаты, министры, сотрудники мэрии Кишинева и члены Либеральной партии Молдовы во главе с лидером унионистов республики Михаем Гимпу, который является дядей градоначальника.

Семейная жизнь Логин и Киртоакэ продолжалась недолго — всего пять месяцев. Либерал объявил 8 октября прошлого года, что вместе с Логин они приняли решение развестись, не объясняя причин. С тех пор ходили разные слухи и версии, что послужило причиной разрыва отношений.

После того, как Киртоакэ предъявили второе обвинение — превышение служебных полномочий, — либерал объявил дрожащим голосом и практически плача, что все уголовные дела, открытые на него, — «дело личной жизни».

«Мое дело называется “дело личной жизни”. Мне безразличны эти обвинения. Насмехаются и над моей личной жизнью. Время не вернуть назад», — сказал он со слезами на глазах.

По его словам, он уже «получил приговор» в том плане, что у него нет семьи и детей.

«Есть риск, что у меня их вообще не будет из-за этого ареста и дела», — добавил либерал.

Из слов Киртоакэ можно предположить, что развод произошел для того, чтобы защитить избранницу своего сердца.