Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Названа главная причина смерти во время секса
Чубайс объяснил поставки турбин в Крым уродствами экономики СССР
США ввели санкции против двух украинских компаний
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
СМИ: Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек
Бом сдался и сказал правду об Украине и Донбассе
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
"Мой отец советует мне быть скромнее": Казанова о свадьбе
СМИ: 52-летняя Распутина жалуется на мужа-тирана
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
8В Индии простились с Ганешей
13:43 (мск), источник: РИАМО

В Москве отремонтировали фасад уникального памятника архитектуры XVII века

РИАМО — 15 сен. Фасад объекта культурного наследия федерального значения «Палаты гостя Сверчкова, XVII века» отремонтировали в центре Москвы, сообщается на сайте столичного департамента культурного наследия.

Источник: Сайт Департамента культурного наследия Москвы

«Комиссией по приемке работ при департаменте культурного наследия города Москвы были приняты ремонтные работы по объекту культурного наследия федерального значения “Палаты гостя Сверчкова, XVII века”, расположенного по адресу: Сверчков переулок, дом № 8, строение 3», — говорится в сообщении.

Предварительно в середине лета была проведена рабочая группа по приемке, по результатам которой было оценено качество работ.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, палаты гостя Сверчкова — уникальный для Москвы памятник древнерусской гражданской архитектуры, построенный в конце XVII века купцом Сверчковым на основе палат на белокаменном подклете рубежа XVI—XVII вв.еков.

В ходе работ специалисты обработали стены и откосы проемов известково-цементным раствором, отремонтировали междуэтажные кирпичные карнизы и пояски, укрепили кладку, отремонтировали водосточную систему. На финальном этапе работ были расчищены и заново покрыты краской поверхности фасадов.
Алексей Емельянов

В начале XVIII века в палатах гостя Сверчкова проживали торговый «гость» Семен Сверчков, представитель высшей категории привилегированного русского купечества до введения гильдий, и его дети. В 1779 году в палатах располагалась школа чертежников; с 1813 по 1843 год в них работала комиссия для строений, занимавшаяся восстановлением Москвы после пожара 1812 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Новая каршеринговая компания Easyride заработает в Москве с 18 сентября
Современное пожарное депо построят в новой Москве
В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
Госдума оценила ущерб от звонков о минировании в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь