В Москве отремонтировали фасад уникального памятника архитектуры XVII века

«Комиссией по приемке работ при департаменте культурного наследия города Москвы были приняты ремонтные работы по объекту культурного наследия федерального значения “Палаты гостя Сверчкова, XVII века”, расположенного по адресу: Сверчков переулок, дом № 8, строение 3», — говорится в сообщении.
Предварительно в середине лета была проведена рабочая группа по приемке, по результатам которой было оценено качество работ.
Как отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, палаты гостя Сверчкова — уникальный для Москвы памятник древнерусской гражданской архитектуры, построенный в конце XVII века купцом Сверчковым на основе палат на белокаменном подклете рубежа XVI—XVII вв.еков.
В ходе работ специалисты обработали стены и откосы проемов известково-цементным раствором, отремонтировали междуэтажные кирпичные карнизы и пояски, укрепили кладку, отремонтировали водосточную систему. На финальном этапе работ были расчищены и заново покрыты краской поверхности фасадов.
В начале XVIII века в палатах гостя Сверчкова проживали торговый «гость» Семен Сверчков, представитель высшей категории привилегированного русского купечества до введения гильдий, и его дети. В 1779 году в палатах располагалась школа чертежников; с 1813 по 1843 год в них работала комиссия для строений, занимавшаяся восстановлением Москвы после пожара 1812 года.