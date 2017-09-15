Жительница Башкирии нашла во дворе «волкообразного» паука

Пользователи откликнулись на пост и написали множество комментариев. В одном из них говорится: «Это безвредный паучок. Он из семейства “Волкообразные”. В период размножения самки носят маленьких паучков на спине, пока те не вырастут. У нас тоже был такой недавно, и я про него прочитал много, очень интересно. В основном они обитают в полях, в районе Култубана таких много».