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13:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Нижегородской области 15—16 сентября

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются отдельные порывы юго-западного ветра 15−20 м/с.

Источник: РИА "Новости"

Такая же ситуация, по всей видимости, сохранится ночью 15 сентября, а также днем 16 сентября.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — возможны повреждения ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

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