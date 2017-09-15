Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Нижегородской области 15—16 сентября
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются отдельные порывы
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются отдельные порывы
Такая же ситуация, по всей видимости, сохранится ночью 15 сентября, а также днем 16 сентября.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — возможны повреждения ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.