Планы на выходные в Ленобласти: 16—17 сентября

Источник: РИА "Новости"

Военно-исторический фестиваль «Во славу подвигов российской гвардии»

В субботу, 16 сентября, на плац-театре «Птичник» в Гатчине состоится Военно-исторический фестиваль «Во славу подвигов российской гвардии в войнах 1805, 1807 и 18012 гг.» В программе мероприятия реконструкция эпизода боя 1812 года. Начало в 11:30.

Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти генерала армии Юрия Андропова

16 сентября в Сосновом Бору пройдут соревнования по рукопашному бою, в которых примет участие больше 100 спортсменов из 20 регионов России. От Ленинградской области в соревнованиях примут участие 15 спортсменов. Поддержать спортсменов можно в СКК «Малахит» (улица Ленинградская, 5). Начало в 11:00.

Конные бега

16 сентября, в субботу, Конный завод «Калгановский» приглашает всех на конные бега. В программе мероприятия конный парад, бега рысаков в качалках, рысь под седлом, гладкая скачка, показательные выступления, катание на лошадях. Начало в 14:00. Вход свободный.

Военно-исторический фестиваль «Противостояние. 1919 год»

16 сентября в Инвангороде пройдет реконструкция исторических событий, происходивших на территории Кингисеппского района Ленобласти и в ближайших пригородах Петрограда в августе — октябре 1919 года. В фестивале примут участие до 250 реконструкторов. Гости фестиваля смогут посетить выставку военной техники, где представлены броневики, танк, тачанка, полевые пушки и другое вооружение. Начало в 12:00.

Семейный фестиваль «Волосово Weekend»

16 и 17 сентября в Волосово пройдет семейный фестиваль «Волосово Weekend». 16 сентября на площади перед ГДЦ «Родиник» выступят артисты петербургской эстрады: лауреат премии «Питер ФМ», певица Маша Вакс, радио ведущая и певица OXANA, а также певец Павел Кондрашов. Гостей фестиваля ждут конкурсы, социальная ярмарка, фестиваль стрит-фуда. Вход свободный.

Областной фестиваль духовной культуры «С именем Александра Невского»