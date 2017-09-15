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13:43 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Нижнем Тагиле девушка-сирота подала в суд на органы опеки

Жительница Нижнего Тагила осталась сначала без материнской опеки, затем без дома, а теперь и без шансов на получение квартиры от органов опеки.

Девушка решила искать справедливости в суде. О собственной квартире Александра Дамм мечтала без преувеличения всю жизнь. Когда девочке было всего 5 лет, ее мать лишили родительских прав, а Сашу забрали в детский дом.

«Всегда хотела иметь собственное жилье. Обустроить место, где можно было бы работать. Я всегда любила рисовать, хочу и дальше учиться, еще лучше рисовать», — поделилась жительница Нижнего Тагила Александра Дамм.

Но оказалось, что эти мысли могут так и остаться лишь мечтами. В начале этого года органы опеки сняли Александру с очереди на получение жилья, которое по закону полагается всем детям-сиротам достигшим совершеннолетия.

Поводом стало то, что девушка до сих пор прописана в доме матери. Но переезжать туда она боится: мать, по ее словам, регулярно выпивает, а сам дом вот-вот развалится.

«Даже если его отремонтировать, он все равно упадет. У нас грунтовые воды, промывается все каждой весной», — говорит жительница Нижнего Тагила Александра Дамм.

В суде в ходе разбирательств представитель органов опеки пояснила, что родительский дом не признан аварийным, а значит, жить в нем можно. Однако прокуратура уверена в обратном. Девушка уже не имеет никаких прав на квартиру матери. А потому может претендовать на получение от государства собственного жилья.

«Регистрация в свое время была проведена формально в связи с тем, что там была зарегистрирована ее мать, впоследствии лишенная родительских прав. Договор соцнайма ни с кем из членов семьи, в том числе ни с Мищенко, ее матерью, ни с самой Дамм, не заключался», — сообщил старший помощник прокурора Пригородного района Нижнего Тагила Евгений Парадеев.

С такими доводами суд соглашается: «Признать за Дамм право на обеспечение жилым помещением как ребенка, оставшегося без попечения родителей». Правда, в очереди на получение жилья перед Александрой больше ста человек. Сейчас она живет в общежитии колледжа, но в следующем году учеба закончится. И если к этому времени очередь не продвинется, пойти девушке будет просто некуда.

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