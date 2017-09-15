Число посетителей московских ТЦ выросло впервые за три года

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, в частности, что в июне нынешнего года покупательская активность в торговых центрах Москвы увеличилась на 0,3 процента, а в июле на 1,1 процента по сравнению с данными за июнь-июль прошлого года.

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Watcom Shopping Index — индекс посещаемости московских ТЦ, показывающий динамику среднесуточного количества посетителей на квадратный метр торговой площади. Выборка индекса составляет порядка 90 основных торговых центров Москвы площадью от пяти тысяч квадратных метров.