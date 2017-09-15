В день 281 годовщины Челябинска в городе родилось 40 детей
Глава города поздравил мамочек, которые родили малышей в день города 13 сентября. Счастливчикам подарили детские матрацы и вручили денежные пособия.
Глава города поздравил мамочек, которые родили малышей в день города 13 сентября. Счастливчикам подарили детские матрацы и вручили денежные пособия.
Сорок новорожденных малышей появилось в Челябинске в день города. 16 мальчиков и 24 девочки появились на свет в день 281-й годовщины в Челябинске, -сообщает
Кроме финансовой поддержки, каждая мамочка получила в подарок анатомический матрас для малыша.
Главный гинеколог Челябинска Елена Мокринская добавила, что сейчас идет тенденция увеличения возраста рожающих женщин. Вести такие роды врачам сложнее, но они справляются: «Мы готовы поддержать каждую женщину в желании стать мамой, потому что материнство — это истинное счастье».