В день 281 годовщины Челябинска в городе родилось 40 детей

Сорок новорожденных малышей появилось в Челябинске в день города. 16 мальчиков и 24 девочки появились на свет в день 281-й годовщины в Челябинске, -сообщает пресс-служба администрации города Челябинска. Самый маленький новорожденный челябинец, рожденный в этот день весил чуть более двух килограммов, а самый крупным подарком, рожденным в день города стала девочка весом 4,2 килограмма и ростом 55 сантиметров в роддоме ГКБ № 6. «Появление ребенка — это радостное событие, у вас оно совпало с еще одним праздником — Днем города. Каждый год я приезжаю в один из роддомов, чтобы лично поздравить мам. Сегодня это роддом ГКБ № 6, — сказал градоначальник. — Население Челябинска постоянно растет, по последним данным в столице Южного Урала проживает 1 миллион 200 тысяч человек. Вы тоже внесли свой вклад в улучшение демографической ситуации. Я вас поздравляю, желаю счастья, удачи вам и вашим детям».