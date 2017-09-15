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14:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

В день 281 годовщины Челябинска в городе родилось 40 детей

Глава города поздравил мамочек, которые родили малышей в день города 13 сентября. Счастливчикам подарили детские матрацы и вручили денежные пособия.

Сорок новорожденных малышей появилось в Челябинске в день города. 16 мальчиков и 24 девочки появились на свет в день 281-й годовщины в Челябинске, -сообщает пресс-служба администрации города Челябинска. Самый маленький новорожденный челябинец, рожденный в этот день весил чуть более двух килограммов, а самый крупным подарком, рожденным в день города стала девочка весом 4,2 килограмма и ростом 55 сантиметров в роддоме ГКБ № 6. «Появление ребенка — это радостное событие, у вас оно совпало с еще одним праздником — Днем города. Каждый год я приезжаю в один из роддомов, чтобы лично поздравить мам. Сегодня это роддом ГКБ № 6, — сказал градоначальник. — Население Челябинска постоянно растет, по последним данным в столице Южного Урала проживает 1 миллион 200 тысяч человек. Вы тоже внесли свой вклад в улучшение демографической ситуации. Я вас поздравляю, желаю счастья, удачи вам и вашим детям».

Кроме финансовой поддержки, каждая мамочка получила в подарок анатомический матрас для малыша.

Главный гинеколог Челябинска Елена Мокринская добавила, что сейчас идет тенденция увеличения возраста рожающих женщин. Вести такие роды врачам сложнее, но они справляются: «Мы готовы поддержать каждую женщину в желании стать мамой, потому что материнство — это истинное счастье».

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